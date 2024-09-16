フィギュアスケート男子の10年バンクーバー五輪銅メダリストでプロスケーターの高橋大輔さん（38）が16日、横浜市のKOSE新横浜スケートセンターで行われたスポンサーのスカイコート主催によるスケート教室に講師として参加した。小学生95人を対象に約1時間、氷上で熱血指導。クラス別で5クラスに分かれ、初級者から上級者までの形で実施した。高橋さんは昨年5月に2度目の引退。今年4月のアイスショー「プリンスアイスワールド