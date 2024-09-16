タレントの矢口真里（41）が15日、インスタグラムで、“整形疑惑”を否定した。元モー娘。メンバーの妹・亀井理那、俳優と今年5月に結婚していたことを公表11日に、ピースしている自撮り写真を投稿し、「ジャージ着た。今日のお仕事終わりましたー。芸人さんたちとの収録は、本当に腹筋使う。今日もめちゃくちゃ笑いました！！お疲れ様でしたー」と近況を報告していた。すると、この“可愛すぎる写真”への反響が大きかったようで