3連休最終日の16日、高速道路は上りで関東を中心に渋滞が発生していてます。午後5時半現在、いずれも上りで東名では、綾荑スマートインターを先頭に17km、東北道では加須インターを先頭に28km、関越道では、高坂サービスエリアを先頭に20km、中央道では、小仏トンネルを先頭に19km、などとなっています。