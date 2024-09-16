今週は台風14号に警戒が必要です。現在、大型の台風14号はグアム付近にあり、今後、発達しながらスピードを上げて北上し、18日ごろに沖縄本島を直撃する見通しです。また、17日にもフィリピンの東の海上で台風15号が発生する予想で、本州でもゲリラ雷雨の危険性が高まる恐れがあります。