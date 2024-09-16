彼の気持ちがわからないってこと、ありませんか？今回は直感で選んだ答えから「彼の浮気度」がわかります。彼や男友達にもやってもらったら、知らなかった新しい一面に気づけるかも♡彼の浮気度が分かります！彼が本能的でエネルギッシュかどうか、自分に自信を持っているかを測ります。本能的だったり自信がなかったりすると浮気度が高いですが、自信があると魅力的に見えてモテてしまうことも。AYESの数0〜3個 彼の浮気度