米不足だけでなく、お魚まで。海鮮丼の具が変わるかもしれません。新鮮な刺身と焼き魚などが人気の海鮮居酒屋で、ランチタイムに提供されているのは「海鮮丼」。旬のタイやサワラに加え、カニやタコなど8種類ものネタを使っていますが、値段はなんと1000円。長野から訪れた人「おいしい。身も大きくて。これが1000円でできるのであれば続けてほしい」金沢から訪れた人「すごくおいしかった。金沢の半額くらい。（1000円は）破