9月10日午前0時過ぎ、愛知・名古屋市内にあるブランド品の買い取り・販売店でカメラが捉えたのは、周囲をライトで照らし、ブランド名を連呼しながら現れた2人組。どちらもフードを目深にかぶっています。すると、持ってきた大きなかばんに商品を詰め込み始めました。2人は次から次へと商品を回収。10分ほどで通路はブランド品であふれかえりました。そこに集められていたのは、エルメス・ケリーのバッグ約332万円、スパンコールが