ソフトバンクは7連勝で優勝マジック「5」パ・リーグ公式戦は16日に3試合が行われた。京セラドームで行われたオリックス-ソフトバンクは1-0でソフトバンクが勝利。連勝を「7」に伸ばし、優勝マジックを「5」とした。ソフトバンク先発の石川柊太投手は7回を投げて101球、3安打3四死球6奪三振無失点の内容だった。打線は6回まで4安打無得点に終わっていたが、7回に1死二、三塁とし、代打・石塚綜一郎捕手の犠飛で先制に成功。その