「コテで火傷し、ただ髪の毛を痛めて終わる自分を変えたい！」と思って、YouTubeを見て練習をしたことがあります。しかし、どんなに見ても、なぜ髪を巻けないのかがわからず、誰にも質問できませんでした。そこで、今回は「巻き髪講座」を受けてきました。果たして、コテを使えるようになるのか！？人生で一度もコテで髪を巻けたことがなかったので習いに行きました。「ストアカ」という、様々な講座を受けれるサービスを利用し、