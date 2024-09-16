◆パ・リーグ楽天６―５日本ハム（１６日・楽天モバイル）楽天の渡辺佳明内野手が７回に逆転２点二塁打を放った。７回無死満塁、左翼への二塁打で浅村、安田が生還して逆転。「みんながつないでくれた気持ちが伝わってきた。僕も流れにのらなきゃと思って必死に打ちました」と白い歯をみせた。この日は「昭和・平成レトロシリーズ」と題した球団企画が行われた。渡辺佳も渡辺ヘッドコーチから「懐メロがいい」とリクエストさ