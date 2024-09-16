共産党田村智子 委員長 共産党の田村智子委員長が16日、高松市で演説し、自民党の総裁選の候補者が掲げる裏金事件への対応を批判しました。 （共産党／田村智子 委員長）「自民党の表紙を変えても、裏金議員の温存、古い政治の継続でしかないことが今、いよいよ明らかになっている」 田村委員長は自民党総裁選の候補者が誰も裏金事件を再調査する意向を示していないとし、「裏金事件の幕引きを図る総裁選挙でしかない