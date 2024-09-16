フィギュアスケート男子シングルの２０１０年バンクーバー五輪銅メダリストで、アイスダンスでも活躍した高橋大輔さんが１６日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで行われたアンバサダーを務める「スカイコート株式会社」主催のスケート教室で講師を務めた。子どもたち９５人に、約１時間にわたって指導し、「みんなすごく意欲的に取り組んでくれたのですごく楽しかった。『スケート楽しかった人？』って言ったら、みんなが『は