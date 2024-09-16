◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）中日は、投打で課題を残して２連敗。借金は今季ワーストの１７に膨らんだ。打線は、巨人の先発・赤星を前に５回まで１安打と苦戦。２点を追う６回に、板山の３号ソロで１点差に詰め寄ったが、後続が断たれ、反撃は及ばず。４安打１得点と投手陣を援護できなかった。約１か月ぶりの先発となった松木平は、初回２死一塁で、岡本に先制２ランを被弾した。２回以降は