テレビ東京の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』のフィールドキャスターや、バラエティ番組『モヤモヤさまぁ〜ず2』のアシスタントとして活躍中の田中瞳アナウンサーが、11月20日（水）に講談社より、初めてのフォト＆エッセイ『瞳のまにまに』を発売することが決定した。【動画】田中アナがフィールドキャスターを務める『WBS』最新回【動画】田中アナがアシスタントとして活躍中！『モヤモヤさまぁ〜ず2』最