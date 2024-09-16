日本では死刑判決はどう行われ、死刑囚はどんな生活をして、死刑はどう執行されるのか。前編に引き続き、漫画家・一之瀬はちさんが実際に死刑に立ち会った刑務官に取材した『刑務官が明かす死刑の秘密』を取り上げる。死刑執行のあとに…裁判を終え、死刑が確定した死刑囚は執行の日までどのような生活を送るのかだろうか。取材したM刑務官は語る。「死刑確定後、その暮らしに必須なアイテムとなる『所内生活のしおり（死刑確定者