SNSで話題の癒し系キャラクター「お文具といっしょ」のぬいぐるみや秋冬に着回せるニットアパレルが新登場♪めっちゃ可愛い必見アイテム、ヴィレッジヴァンガードに急げ！☆新作お文具グッズを写真で見る（写真17点）＞＞＞『お文具といっしょ』は、イラストレーター・お文具によるX（旧Twitter）でのイラストや4コマ漫画の投稿から生まれたキャラクター。文房具とは関係ない。お文具さん、プリンさん、名も無き者といった仲間た