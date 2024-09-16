地域の中秋遊園会でにぎやかに中国・成都市12日、中秋節をテーマにしたパネルと共に写真に納まる子ども。（成都＝新華社配信）【新華社成都9月16日】中国四川省成都ハイテク産業開発区の社区（コミュニティー）でこのほど、中秋遊園会が開かれた。ちょうちんが飾られ、集まった住民らはなぞなぞ大会や野外映画会などを楽しみ、にぎやかなひとときを過ごした。地域の中秋遊園会でにぎやかに中国・成都市12日、中秋遊園会でア