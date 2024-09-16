気象庁の庁舎大型の台風14号は16日、日本の南を発達しながら北西に進んだ。18〜19日ごろ、鹿児島県の奄美地方と沖縄地方に接近する恐れがある。気象庁は強風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意を呼びかけた。14号は16日午後3時現在、マリアナ諸島付近を時速約20キロで北西に進んだ。中心気圧は1000ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートル。18日に予想される最