（後藤田正純徳島県知事）「私どもが提案しております藍場浜西エリアの場所につきましても、お互いに合意をさせていただいて」（遠藤彰良徳島市長）「基金の具体的なものが出てきていないので、完全合意ということではない。十分配慮していただけるというのは、お話しから伝わって参りました、大変ありがたい提案だと思っています」9月14日、徳島市内のホテルで行われた後藤田正純徳島県知事と遠藤彰良徳島市長の会談では、徳島県