◆西武1―0ロッテ（16日、ベルーナドーム）大記録こそ逃したが、西武のドラフト1位ルーキー、武内夏暉の顔には自信がみなぎっていた。7回まで一人も走者を出さないパーフェクト投球で、打者21人に対して初球がボールだったのは5人だけ。わずか3安打、116球でプロ初完投、初完封をやってのけた。「ストレートも変化球もしっかり操れていた」。特にロッテ打線をほんろうしたのがツーシーム。「カウントを整えることもでき、決