◆巨人―中日(16日、東京ドーム)試合前に警視総監が登場し、スタジアムの雰囲気が一変した。 敬老の日に特殊詐欺への注意をうながすために来場したのは、第99代警視庁警視総監の緒方禎己さん(福岡市出身)。場内に紹介されると、ビジョンに向かって勇ましく敬礼ポーズ。スタンドに向けてもきっちり敬礼し、セレモニアルピッチのマウンドに上がった。先発した巨人の赤星優志に一礼、マウンドの前で一礼、プレート