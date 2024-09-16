みなさんには苦手な人がいますか？どんなタイプが苦手ですか？ミカさんはガサツだったり、ずかずかと人のパーソナルスペースに入ってくるような無神経な人が苦手だそうです。知人や友だちなどがそういった性格であれば、離れていけば済みます。しかしそれが「義母」だったとしたら……。第11話ヨメ同士のエピソード【編集部コメント】お義母さんの行動の裏にはいつも嫁たちへの愛がありました。自分がこうされたかったことを