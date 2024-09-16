ワースラント＝ベフェレンFW道脇豊が公式戦2戦連発だ。この夏にロアッソ熊本からチャレンジャー・プロ・リーグ(ベルギー2部)のベフェレンにレンタル移籍の道脇。8日のクロッキーカップで加入後初ゴールを記録して、15日にヨング・ヘンクとの第4節を迎えた。この試合で加入後初先発のチャンスが巡った18歳FWは開始7分に左サイドからゴール前にクロスが上がると、185cmオーバーの長身を生かしてヘッド。これがゴール右に決まり、先制