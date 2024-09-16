16日、東京ドームで行われたプロ野球巨人対中日の試合では、特殊詐欺被害防止を呼びかけようと、警視庁の緒方警視総監が始球式を行いました。都内の、ことし上半期の特殊詐欺の被害額はおよそ46億円にのぼり、過去最多となっていて、警視庁は「家族の連携で特殊詐欺から身を守ってほしい」としています。