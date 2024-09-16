トークイベントに参加した車いすテニスの小田凱人＝16日、名古屋市パリ・パラリンピックの車いすテニスで男子シングルスを制した18歳の小田凱人（東海理化）が16日、地元の愛知県でトークイベントに臨み、小中学生ら約240人と2時間ほど交流した。フルセットの激闘となった決勝を振り返りながら「諦めずにやれば夢はかなう」などと語りかけた。獲得した二つのメダルを披露し、子どもの首にかけてあげる場面も。質疑では緊張する