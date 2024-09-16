「阪神３−０ヤクルト」（１６日、甲子園球場）４連勝で貯金を今季最多の１１に伸ばした阪神・岡田彰布監督は「きょうは前川のゲームだと思っていた」と語った。「初回ですね。前川のプレーがなかったら。大きいですね」と指揮官。初回２死満塁から増田の打球を左翼・前川が背走し、フェンスに激突しながら好捕した。落ちていれば最低でも３点は入っていただけに「前川のプレーは大きかった」と称賛を惜しまなかった。さら