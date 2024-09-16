自民党総裁選（２７日投開票）に向け、党青年局・女性局主催の討論会が１６日、金沢市で開かれた。経済政策や防災、地方活性化などをテーマに９候補が議論。先進国で最悪水準にある財政の健全化については、後ろ向きの発言が相次いだ。小泉進次郎元環境相（４３）は、財政運営の在り方について、「国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス）にこだわり成長に水を差してはならない」と指摘。首相に就任すれば、直ちに財