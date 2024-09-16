俳優の西岡徳馬（77）が16日までにインスタグラムを更新。エミー賞授賞式の前夜祭の写真を公開した。西岡は「ハリウッド、ビバリーヒルズでエミー賞授賞式の前夜祭バニティフェアパーティーがありました」とつづり、両手を広げたシングルショットや「SHOGUN将軍」の共演者との記念ショットなどを披露した。また、「ダイアンレインさんとのツーショットも！！」と記し、アメリカの女優ダイアン・レイン（59）とのツーショットも