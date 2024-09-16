タレントの叶姉妹が10日、音楽ストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組「叶姉妹のFabulous World(ファビュラスワールド)」を配信。占いに関する番組に出演しない理由を明かした。叶姉妹(左から叶恭子、叶美香)○叶姉妹のこだわり「他人さまの心の聖地に土足で踏み込まない」この日の配信では、占いの話題になり、美香は、「私どもは占いというものはまったくしない」と告白。占いに関する番組のオファーがあっても