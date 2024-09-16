Praveen ParamasivamRishika Sadam[チェンナイ １６日 ロイター] - インド警察はサムスン電子の工場で低賃金に抗議してストライキ中の労働者１０４人を拘束した。１６日に許可なくデモ行進を計画していたためと説明した。拘束されたのは南部タミルナードゥ州チェンナイ近郊の家電工場で働く労働者で、賃上げを求めて７日間にわたってストを行っている。これによりサムスンのインドでの年間売上高１２０億ドルの約３分の１を