１つのミスが明暗を分けた。１６日のソフトバンク戦（京セラドーム）は先発の曽谷が７回を５安打１失点の好投を見せたが、またも打線が不発に終わり、０―１と連日の零封負け。曽谷に黒星がついてしまった。石川と両者一歩も譲らない投手戦はスコアレスで終盤に突入。７回、バント処理を一塁に悪送球して一死二、三塁とチャンスを広げ、石塚に左犠飛を許して失点してしまった。１１敗目を喫した曽谷は「何とか試合を作れたこと