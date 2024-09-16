タレントの大沢あかねさん（39）が2024年9月12日、タレント・藤本美貴さん（39）との2ショットをインスタグラムで公開。藤本さんからもらったプレゼントを紹介した。「久々にミキティとも会えて、疲れぶっ飛びました」大沢さんは「最近です」と題し、鏡越しの自撮りやエレベーター内でのショットなど複数枚の写真を投稿した。続けて「久々にミキティとも会えて、疲れぶっ飛びました4枚目の指輪は、催促したらミキティがお誕生日