女優・のん（31歳）が、9月16日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。憧れの存在である女優・宮本信子に叱られて、「ひーっ」と思ったことがあると語った。ドラマ「母の待つ里」に出演する宮本信子が番組のゲストとして登場し、朝ドラ「あまちゃん」で宮本と共演したのんがVTR出演。のんは宮本について「かっこいい、憧れの存在ですね」と話し、「すごく演技だったり表現すること、作ることに関してめちゃめちゃ厳しい