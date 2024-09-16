過去最多9人が立候補している自民党総裁選挙。14日、名古屋市には、候補者が一同に集結し、告示後初の街頭演説会が行われました。多くの観衆の前で主張した政策とは…14日、愛知県名古屋市に集まった多くの人たち。その目の前には…自民党総裁選挙の候補者9人が一同に集結。告示後初の街頭演説会です。警察などによる厳重な警備体制の中それぞれが初めて街頭で支持を訴えました。過去最多9人が立候補した今回の総裁選では今月12日