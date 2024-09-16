藤枝市で子育て中のファミリーが楽しめるイベントが行われ多くの親子連れで賑わいました。16日、開催された「JA共済プレゼンツ出張・シズオカンキッズ応援隊」は子育て中のファミリーに楽しんでもらおうとJA共済が毎年行っている入場無料のイベントで今回はJAおおいがわと共同で行われました。会場では「ごちそうカントリー」トークショーやJAおおいがわの農産物が当たるお楽しみ抽選会などが開かれ