敬老の日の16日、鈴木知事がまもなく100歳を迎える男性の元を訪れお祝いの言葉を贈りました。長寿のお祝いを受けたのは大正14年生まれで、来年2月に100歳となる御殿場市の勝又庄一さんです。16日に鈴木知事が勝又さんの元を訪れ、記念品などを贈り、長寿を祝いました。（静岡知事）「しかしお元気ですね素晴らしい」（勝又さん）「健康法とはよく言われるんですけども別にありません」「食べ物は出たものは全部食べます」勝又さん