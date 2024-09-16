デギンドスＥＣＢ副総裁 インフレ率は２０２５年末までに２％前後で推移すると予測 サービスインフレは現時点で、まだ抵抗している 我々の主な懸念事項はサービスインフレである 金利の道筋は事前に決めていない、会合ごとに決定