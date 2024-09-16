残暑厳しい、この3連休。真夏のような日差しの中、各地の行楽地では多くの人が訪れ賑わっていました。3連休の初日、伊豆市土肥の海岸では…（日吉勇人記者）「三連休初日の伊豆市土肥です。朝から真夏を思わせる日差しが照り付けています。この暑さの中、海岸では子どもたちが地引網体験に挑戦です。」この地引網体験は、地元の子どもたちに海の豊かさを再発見してもらおうと毎年行われているもので、市内の小学生らおよそ50人が