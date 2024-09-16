東京時間17:27現在 香港ハンセン指数 17422.12（+53.03+0.31%） 中国上海総合指数 2704.09（休場） 台湾加権指数 21850.08（+90.43+0.42%） 韓国総合株価指数 2575.41（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8121.60（+21.65+0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83030.88（+139.94+0.17%） １６日のアジア株は、小高く推移している。今週の米ＦＯＭＣで５０ｂｐの大幅利下げ観測が優勢になってい