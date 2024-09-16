ドル円１３９．８５近辺、ユーロドル１．１１２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、円買いの勢いは一服。ドル円は139.58近辺まで下落したあと、足元では139.80-90レベルに下げ渋り。ユーロ円は155.15近辺を安値に、155.50-60レベルに下げ渋っている。ユーロドルは引き続き底堅く推移しており、高値を1.1124近辺に伸ばしてきている。 USD/JPY139.84EUR/JPY155.55EUR/USD1.1122