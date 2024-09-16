フリーの千葉真由佳アナウンサーが１６日までに自身のＳＮＳを更新。所属するＴＢＳスパークルキャスター室を退所したことを報告した。千葉アナはインスタグラムで、「私事ですが２０２４年９月１５日をもちまして、お世話になったＴＢＳＳＰＡＲＫＬＥキャスター室を円満退所させていただくことになりました」と明かした。「約３年半、上京後で不安だらけだった私をサポートしてくださりマネージャーをはじめ関係者の皆様に