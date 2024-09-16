◆第１２回東北カップ▽最終日 仙台８９ＥＲＳ７９―７１秋田ノーザンハピネッツ（１６日・カクヒログループスーパーアリーナ）東北のＢ１からＢ３所属の６チームが参加して行われた東北カップの決勝が行われ、仙台８９ＥＲＳが秋田ノーザンハピネッツに７９―７１で勝利し、連覇を果たした。今季から指揮を執る落合嘉郎ヘッドコーチ（ＨＣ、４２）は「チーム創設２０周年の年に、優勝という結果はチームにとって力になると思