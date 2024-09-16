１９４９年以来最大の台風が上海に上陸16日、上海市閔行区で木の枝を片付ける作業員。（上海＝新華社記者/劉穎）【新華社上海9月16日】強い勢力の台風13号が16日午前7時30分（日本時間同8時30分）、上海浦東新区臨港新城に上陸した。上陸時の中心付近の最大風速は秒速42メートル、最低中心気圧は955ヘクトパスカル。上海中心気象台が明らかにした。市気象局によると、上海に上陸した11番目の台風である13号は、過去75年間で最