【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会で「閣僚」に相当するブルトン欧州委員（フランス出身）が１６日、Ｘ（旧ツイッター）で辞任を発表した。７月に再任が決まったフォンデアライエン欧州委員長が率いる新体制で、仏政府はブルトン氏の留任を提案。しかし、フォンデアライエン氏が反対したことが背景にあるという。フォンデアライエン氏は現在、１国が１枠を得る次期欧州委員の候補者リストを取りまとめている。２