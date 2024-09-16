「オリックス０−１ソフトバンク」（１６日、京セラドーム大阪）今季限りでの現役引退を表明した比嘉幹貴投手が１点ビハインドの八回２死二塁から登板。山川を四球で歩かせるも、見事に中村晃を右飛に打ち取ると大きな拍手がわき起こった。名前がコールされると京セラドームは大歓声に包まれた。中嶋監督自らマウンドに行ってボールを渡すシーンもあった。スタンドには今季限りで引退するＴ−岡田、安達、小田の姿もあった。