◇セ・リーグ巨人7―1中日（2024年9月16日東京D）巨人の阿部慎之助監督（45）が16日の中日戦（東京D）で7試合ぶりにスタメン起用するも4回でベンチに下げた秋広優人内野手（21）を試合後にぶった斬りした。秋広は「6番・左翼」に入り、8日のDeNA戦（東京D）以来7試合ぶりの先発出場。だが、巨人戦初登板の相手先発右腕・松木平に対し、2―0で迎えた2回の第1打席は先頭で三飛、2―0のまま迎えた4回の第2打席も先頭で三ゴ