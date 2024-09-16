お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎（34）が16日までに配信された、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演し“激レア”な経歴を明かす場面があった。「珍しい経験」というトークテーマになると、森本は「たぶん、芸人界で僕だけだと思うんですけど。幼稚園から高校までインターナショナル・スクールに通っていたんです」と告白。「学校の先輩も『m-flo』さん、マイケル富岡さんとか、ト