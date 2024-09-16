「大相撲秋場所・９日目」（１６日、両国国技館）平幕宇良が結びの一番で大関琴桜を破った。立ち合いで低く頭で当たると一気に土俵際へ追い詰め、最後も下から押し出した。館内ではファンが宇良の応援タオルを揺らし、大歓声がわき起こった。宇良は５勝４敗と白星が先行。テレビ中継のインタビューでは「頑張りました」と振り返った。上位陣の戦いが続く中での白星に「気持ちで負けないように頑張ります」。何が支えになっ