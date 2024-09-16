大相撲秋場所９日目（１６日・両国国技館）――関脇大の里は若元春を突き押しで攻め、最後は寄り倒して９連勝。大関豊昇龍は小結平戸海をすくい投げで裏返し、３連勝で５勝。平戸海は４敗。大関琴桜は宇良の低い攻めに防戦一方となり、押し出されて３敗目を喫した。関脇霧島は湘南乃海を寄り切り、１敗で勝ち越した。関脇阿炎は正代に突き落とされて７敗。小結大栄翔は熱海富士に押し出されて４敗。