マリアナ諸島付近で１５日夜に発生した大型の台風１４号は１６日午後、発達しながら北西へ進んだ。気象庁によると、１８日から１９日に沖縄や奄美地方に接近するとみられ、強風や高波などに注意が必要。その後、１９日には熱帯低気圧に変わり、東シナ海の中国大陸近くの海上へ進む見込み。１４号は１６日午後３時、マリアナ諸島付近を時速２０キロで北西へ進んだ。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。東